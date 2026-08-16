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Giriş Tarihi: 16.08.2026

Çocuklar eğlenerek öğrendi

Çocuklar eğlenerek öğrendi
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Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, yaz dönemi atölyeleri kapsamında açılan değerler eğitimi atölyesinin kapanışını coşkulu şekilde gerçekleştirdi. Değerler eğitimi kursları ile Kur'an-ı Kerim derslerinin yanında sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunacak çalışmalar, milli ve manevi değerleri benimsemeleri ile birlikte güzel ahlak, yardımlaşma, paylaşma, saygı ve sorumluluk gibi değerleri çocukların hayatlarına kazandırmayı hedefleyen Çocuk Üniversitesi, program kapsamında yaz okullarında eğitim gören öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sahnelenmesini sağladı.

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Çocuklar eğlenerek öğrendi
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