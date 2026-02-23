Çocuklar iftarda buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda geleneksel çocuk iftarı programı düzenlendi. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen programa çocuklar anneleriyle birlikte katıldı. Çocuklara özel hazırlanan menülerin ikram edildiği iftar programında, ramazanın bereketi ve neşesi aynı sofrada paylaşıldı. Program boyunca Hacivat-Karagöz gösterisi, orta oyunu ve çeşitli çocuk etkinlikleri düzenlenirken, minikler keyifli bir ramazan akşamı yaşadı. Etkinlik alanında kurulan sahnede gerçekleştirilen gösteriler ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de ramazanın birlik ve beraberlik atmosferini birlikte yaşadı. Program, hem çocukların hem de ailelerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Programla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Çocuk gülerse, dünya güzelleşir. Kadın Kollarımızın düzenlediği çocuk iftarında, kıymetli evlatlarımızı ve değerli annelerini İl Başkanlığımızda ağırladık. Ramazan'ın bereketini aynı sofrada paylaşırken, çocuklarımızın neşesi gönüllerimizi aydınlattı" ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!