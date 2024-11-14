Çocuklar İŞKUR ile tanıştı

"Çocuklar İçin El Ele" Yardımlaşma Derneği İŞKUR İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Köylerde yaşayan 35 çocuk ve dernek üyeleri ile gerçekleştirilen ziyarette İl Müdürü Okan Şentürk tarafından çocuklara Kurumun faaliyetleri anlatıldı, gönüllü çocuklar makam koltuğuna oturarak arkadaşlarına meslek seçimi ve işe yönlendirme çalışması yaptı. Ardından topluca İş Kulübüne geçilerek Kurum personeli ve Çocuklar İçin El Ele Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sevilay Eyican tarafından çocuklara "Geleceğin Meslekleri" eğitsel oyunu oynatıldı. Çocuklar geleceğin mesleklerinin yer aldığı çarkı çevirerek çıkan meslekleri tahmin etmeye çalıştı, bilmedikleri meslekler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çocukların hem eğlendiği hem de Kurumun ve mesleklerle ilgili bilgi edindiği ziyaretin ardından İŞKUR İl Müdürü Okan Şentürk, "Çocuklar bizim geleceğimiz. İŞKUR olarak erken yaşta meslek bilinci kazandırmayı çok önemsiyoruz. İlköğretim, lise, üniversite her eğitim düzeyine yönelik farklı uygulamalarla çocuklara ve gençlere meslek seçimi ve meslek edinmenin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de çocuklarımızı yormadan eğlendirerek mesleklerle ilgili bilinç oluşturmaya çalıştık. Bir çocuğun bile aklında kaldıysa bizim için kardır" dedi. Dernek tarafından yapılan açıklamada; "Çocuklar için El Ele Yardımlaşma Derneği olarak, gençlerimizi ve çocuklarımızı sevgiyle, merhametle yetiştirerek aydınlık bir geleceğe hazırlamanın önemine inanıyoruz. Bu amaçla köylerimizdeki gençlerimizi ve çocuklarımızı, devletimizin güler yüzünü temsil eden kurumlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık" ifadelerine yer verildi.