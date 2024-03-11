Çocuklar kahvaltıda buluştu

Üsküdar Belediyesi tarafından Küçüksu'da inşa edilen Çocuk Köyü'nün ilk kahvaltısı binlerce çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Çocuklar, gün boyu çiftlik hayvanlarıyla keyifli anlar yaşayarak, köy hayatını aileleriyle birlikte deneyimledi. Ata binmek isteyen çocuklar, uzun kuyruklar oluşturdu. Çocuklar inekler, koyunlar ve kuzularla hafta sonu güneşinin tadını çıkardı. Etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Osman Boyraz ve çok sayıda vatandaş ile çocuklar katıldı.