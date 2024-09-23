Çocuklar ‘siber zorbalık’ tehdidi altında

Giderek artan internet ve sosyal medya kullanımı çocuklarda gelişimsel ve ruhsal problemlere yol açarken, mesajlaşma ve oyun platformlarında görülen 'siber zorbalık' tehdidi giderek artıyor. Uzmanlar, dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen, çocukları ve ebeveynleri zor durumda bırakan bu tehdide karşı aileleri uyarıyor.İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Başak Gezmen, medya kullanımının avantajları olduğu gibi dezavantajlarının da bulunduğunu belirterek, "Medyanın karanlık yüzlerinden bir tanesi de siber zorbalık dediğimiz alan. Siber zorbalık, geleneksel zorbalığın dijital ortamdaki görünürlük hali. Özellikle internette çok fazla vakit geçiren çocukları ciddi tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor. Bilgilerin çalınması, özel fotoğrafların birilerinin eline geçmesi, onlar tarafından kullanılması ya da kişileri utandırıcı ya da korkutucu şekilde birtakım içerikler gönderilerek şantaj yapılması durumu ortaya çıkabiliyor. Yapılan araştırmalar ebeveyn tarafından çok fazla desteklenmeyen 'yalnız' çocukların daha fazla siber zorbalığa uğradığını kanıtlıyor. Bu çocuklar çok yalnız oldukları için güvenebilecekleri, sığınabilecekleri bir yer arıyorlar. O yüzden ebeveynlerin bu güven temasını çok iyi sağlaması gerekiyor" diye konuştu. Klinik Psikolog Ayşe Burcu Durak ise, "Çocuklar sosyal platformlarda saatlerini geçiriyor. Aileler çocuklara neyi yapmaması gerektiğini neyin tehlikeli olduğu mutlaka anlatmalı. Bu bir zorunluluk artık" dedi. AA