Çocuklar sorunlarını kendi çözmeli

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları şiddet ve akran zorbalığına karşı "Ben Sorun Çözebilirim" programını gündemine aldı. Çocukların kendini ifade etme, muhatabını doğru anlayabilme ve iletişim sorunlarını çözmesini içeren bu programın ilk olarak bakanlığın "Akrandan Akrana" eğitim çalışmalarını içeren "Çocuk Komiteleri"nde kullanılması planlanıyor. TBMM Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu'nda Başkan Yıldız Konal Süslü, Hollanda'da iki psikolog tarafından çocuklara yönelik geliştirilen bu programın, okullarda yaşanan şiddet ve zorbalık sorunlarına çözüm olabileceğini söyledi.