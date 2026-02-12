Çocuklara umut aşıladı

Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı kırsal Elmalıdere Duruca Mahallesi'nde görev yapan anasınıfı öğretmeni Ezel Bayazıt, örnek bir fedakârlık hikayesine imza attı. Okulda fiziki şartların yetersiz olması üzerine harekete geçen Bayazıt, kömürlük olarak kullanılan alanı kendi imkânlarıyla temizleyip boyayarak sıcacık bir anasınıfına dönüştürdü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün masa ve sandalye desteğiyle sınıfını donatan genç öğretmen, ortaya çıkan tabloyla köydeki çocukların eğitim hayatına umut oldu. Sınıf ortamında kurulan sofralarda yöreye özgü lezzetleri öğrencilerle birlikte hazırlayan Bayazıt, uygulamalı etkinliklerle çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlıyor. Anasınıfı öğretmeni Ezel Bayazıt, okula ilk geldiğinde bir anasınıfı olduğunu ancak çok küçük olduğu için kömürlüğü sınıfa dönüştürdüğünü söyledi.

ÖĞRETİCİ ETKİNLİKLER

Çocukların bir önceki sınıfta oyun oynama ve rahat bir şekilde hareket edemediği için kömürlüğü nasıl sınıfa dönüştüreceği hakkında çalıştığını ifade eden Bayazıt, "Malzemeleri aldım ve birkaç sponsor buldum. Onların da desteğiyle burayı anasınıfına çevirdim. Burası daha önce kömürlüktü ve şu an anasınıfı olarak kullanıyorum. Çocuklarımın oyun alanı daha geniş oldu. Daha rahat bir şekilde hareket edebiliyoruz. Etkinliklerimizi daha güzel ve anlaşılır bir şekilde yapıyoruz" dedi. Sınıfın boyasını ve malzemelerini kendisinin yaptığını anlatan Bayazıt, şöyle konuştu: "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle masa ve sandalyeleri tekrardan temin ettim. Halılar için sponsor buldum ve kendim alıp buraya getirdim. Çocukların yere basıp üşümesini istemedik; çünkü sobalı ve soğuk bir yerde yaşıyoruz. Halılar onlar için daha güzel oldu ve sınıfta ayaklarında batiklerle daha sıcak, daha samimi bir ortamda eğitim görebiliyorlar. Çocukların kendilerini güvende, evlerinde gibi hissetmelerini ve okulu bir yuva olarak görmelerini istiyorum. Burada her şeyi onlarla birlikte yapıyorum. Çocuklarıma sobada çay ve puding yapıyorum. Elimden geldiğince onlara kahvaltı hazırlıyorum. Bunları yaparken onlara anlatıyorum."