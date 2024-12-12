Çocukları korumak için sosyal medya sınırlaması şart

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 13 yaş altı çocukları korumak için, sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara erişimini sınırlandırmaya yönelik bir çalışma başlattı. Ulaştırma ve ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında 16 yaş altına sosyal medya kullanımı için düzenleme ihtiyacı olduğunu ve bunun öncelikle ebeveyn kontrolünde olmasının planlandığını söyledi. Dünyanın birçok ülkesinde de çocuklar için sosyal medya sınırlaması uygulanıyor. SABAH, Fransa, Çin, Güney Kore, Avustralya, ABD, İngiltere ve Yunanistan'da gençler için ne gibi kısıtlamalara gidildiğini araştırdı. Uzmanlar ise SABAH'a, sosyal medyanın 16 yaş altı çocuklara verdiği zararı, dünyadaki uygulamaları ve çözüm yollarını anlattı.Sosyal medya bağımlılığı çocukların spor, dans, sanat gibi diğer etkinliklere katılmamasına, sosyal ilişkilerden uzak kalmalarına ve akademik kayıplara yol açıyor. Sosyal medyada aşırı lüksü ve şatafatı gören çocuklarda yetersizlik algısı oluşuyor."Sosyal medya kullanımıyla ilgili birçok ülkede yaş sınırı var. Türkiye'de de benzer bir düzenleme yapılması gerekiyor. Burada en önemli rol ebeveynlere düşüyor. Bu sorun yalnızca yaş sınırının yükseltilmesiyle çözülmez. Çünkü bu tür yasakların denetimi oldukça zordur. Bu nedenle, çocuklar ve ebeveynleri bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların artırılması büyük önem taşıyor. Aynı zamanda, sosyal medya platformları da çocukları koruyucu önlemleri daha etkin bir şekilde uygulamaya zorlanmalıdır.13 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı önemli ve gerekli bir adım. Çünkü çocuklar, bu yaş aralığında zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim süreçlerini tamamlama aşamasındalar. Sosyal medya, her ne kadar iletişim ve eğlence için bir platform sunsa da özellikle bu yaş grubundaki çocuklar için ciddi riskler taşıyor. Sosyal medyanın akıl ve ruh sağlığını doğrudan olumsuz etkilediğini gösteren güncel araştırmalar var. Dolayısıyla, bu tür bir sınırlama, çocukların dijital dünyada karşılaştıkları riskleri en aza indirmek için önemli bir araç olacaktır.Sosyal medya bilinçsiz kullanan herkes için zararlı. Bu çocuklar için daha büyük bir tehlike. Bu nedenle başta anne babalar olmak üzere medya okuryazarlığı eğitimi verilmesi gerekiyor. Çocuklara da ilkokul çağından itibaren bu eğitimin verilmesi çok önemli. El ele vererek çocuklarımızı bu çukurun içerisinden çıkartabiliriz.: Sosyal medyanın özelikle son yıllarda çocuklar üzerinde büyük olumsuz etkileri ve zararları var. Ortaokuldan itibaren çocuklar bilgilendirilmelidir. Ebeveyn izniyle sosyal medyaya girilebilir. 13 yaş altı grupların ulaşabileceği içerikler sınırlandırılabilir.Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal medyada yaş sınırlaması tartışması yapılırken, TBMM bütçe görüşmelerinin ardından yurtdışında sosyal medyada yaş sınırlamasını (13 veya 16 yaş) yerinde inceleyecek. Alt Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Türkiye'nin yanı sıra dünyadaki durumu da değerlendirdiklerini dile getirdi. Katırcıoğlu, "Çocuklarımızı korumaya yönelik yurtdışı örneklerini önümüzdeki ay başlamak üzere yerinde inceleyeceğiz" değerlendirmesini yaptı. Önder YILMAZ - Burcu ŞEN / ANKARA