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Giriş Tarihi: 9.09.2026

Çocukları korumayana rekor ceza

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Çocukları korumayana rekor ceza
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Avustralya, küresel teknoloji şirketlerini hizaya getirecek çok sert bir yasa tasarısı hazırladı. Başbakan Anthony Albanese, çocukların sosyal medyada ticari mal gibi görülmesine artık izin verilmeyeceğini vurguladı. Yeni yasaya göre teknoloji şirketleri, 18 yaş altındaki tüm kullanıcıları korumak zorunda olacak. Platformlar; pornografi, siber zorbalık, suçu öven paylaşımlar ve yeme bozukluğunu tetikleyen içerikleri engellemekle sorumlu tutulacak. Çocuklar için güvenli ortam sağlamayan ve "özen yükümlülüğü" kurallarını ihlal eden teknoloji devlerine 78 milyon ABD dolarına kadar para cezası verilebilecek. Avustralya, bu adımla dijital dünyada kontrolü yeniden ailelere vermeyi hedefliyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#AVUSTRALYA

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Çocukları korumayana rekor ceza
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