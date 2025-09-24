Çocukları kurtarmak isterken canından oldu

Kaza, Ağrı-Van kara yolunun Değirmendüzü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden yola fırlayan küçük çocukları fark eden Berat Aslan, onları tehlikeden uzaklaştırmak için harekete geçti. Ancak bu sırada hızla gelen otomobil, genç Aslan'a çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada ağır yaralanan Berat Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı. Olayı duyan yakınları ve köylüler gözyaşlarına boğulurken, Berat Aslan'ın çocukları kurtarmak için gösterdiği fedakârlık herkesin yüreğini dağladı. İlçede derin üzüntüye yol açan kaza sonrası soruşturma başlatıldı.