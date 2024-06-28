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Giriş Tarihi: 29.6.2024

Çocukları olmadığı için eşini ve kendini bıçakladı

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Çocukları olmadığı için eşini ve kendini bıçakladı
Samsun'da yaşayan Emrah Akbulut (38) ile Özge Akbulut (34) çifti arasında, çocukları olmadığı için sık sık tartışma yaşanıyordu. Çift, İlkadım ilçesindeki Cedit Mahallesi'nde bulunan evlerinde, önceki akşam bu nedenle yine tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Emrah Akbulut mutfaktan aldığı bıçakla, 5 yıllık eşi Özge Akbulut'u kasığından bıçakladı. Ardından da aynı bıçağı kendi göğsüne sapladı. Yaralı halde ağabeyi ve kuzenini arayarak durumu bildiren Emrah Akbulut, daha sonra kendinden geçti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emrah Akbulut hayatını kaybetti.
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Çocukları olmadığı için eşini ve kendini bıçakladı
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