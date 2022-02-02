Çocuklarının sokağa attığı yaşlı adamı esnaf kurtardı

Olay Yüreğir İlçesi Tarihi Taşköprü'de meydana geldi. Sabah saatlerinde esnaf güçlükle yürüyen yaşlı bir adamın kendisini köprüden atmaya çalıştığını fark etti. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bu arada esnaflar yaşlı adamın köprüden atlamaması için ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra Cumali Aslan, intihardan vazgeçti. Bir canı kurtarmanın mutluğunu yaşayan esnaflar, yaşlı adama yemek ve su verdi.

Kendini kurtaran esnaflara üç çocuğunun olduğunu ve hiç birinin bakmadığını anlatan Aslan, "Sokaklarda yaşıyorum. Mahalleninin verdiği yemeklerle karnımı doyuruyorum. Çocuklarımın beni sokağa atması çok gücüme gitti. Artık yaşamanın bir anlamı olmadığını düşündüm ve hayatıma son vermek istedim" diye konuştu.

Yaşlı adam daha sonra sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.