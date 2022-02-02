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Giriş Tarihi: 2.2.2022 12:48 Son Güncelleme: 2.2.2022 13:56

Çocuklarının sokağa attığı yaşlı adamı esnaf kurtardı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çocuklarının sokağa attığı yaşlı adamı esnaf kurtardı

Adana’da iddiaya göre çocukları tarafından bakılmayarak sokağa atılan 64 yaşındaki Cumali Aslan Taşköprü’den atlayıp hayatına son vermek istedi. Yaşlı adamın köprüden atlayacağını fark eden esnaf Aslan’ı ikna etmeyi başardı. Cumali Aslan, “Üç çocuğum var ama bana bakmıyor. Sokaklarda yaşıyorum. Artık yaşamanın bir anlamı yoktu. Hayatıma son vermek istedim” dedi.

Olay Yüreğir İlçesi Tarihi Taşköprü'de meydana geldi. Sabah saatlerinde esnaf güçlükle yürüyen yaşlı bir adamın kendisini köprüden atmaya çalıştığını fark etti. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bu arada esnaflar yaşlı adamın köprüden atlamaması için ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra Cumali Aslan, intihardan vazgeçti. Bir canı kurtarmanın mutluğunu yaşayan esnaflar, yaşlı adama yemek ve su verdi.

Kendini kurtaran esnaflara üç çocuğunun olduğunu ve hiç birinin bakmadığını anlatan Aslan, "Sokaklarda yaşıyorum. Mahalleninin verdiği yemeklerle karnımı doyuruyorum. Çocuklarımın beni sokağa atması çok gücüme gitti. Artık yaşamanın bir anlamı olmadığını düşündüm ve hayatıma son vermek istedim" diye konuştu.

Yaşlı adam daha sonra sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Çocuklarının sokağa attığı yaşlı adamı esnaf kurtardı
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