“Çocuklarıma pusu kurup öldürdüler”

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimi tartışmasıyla başlayan husumet 15 Temmuz 2024'te cinayetle bitti. Çarşamba ilçesi Demirli köyünde İbrahim Ay, pompalı tüfekle tartıştığı Eren Kılıç (23) ve ağabeyi Emre Kılıç'a (31) ateş açtı. Olayda Kılıç kardeşler hayatını kaybetti. İbrahim Ay'ın arkadaşı Gökhan İ. ise yaralandı. Olayla ilgili İbrahim Ay ile arkadaşları Gökhan İ., Z.E. ve Y. T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gökhan İ. serbest bırakılırken, İbrahim Ay, Z.E.ve Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak ara duruşmada Z.E. ve Y. T. de adli kontrolle serbest bırakıldı.

EN AĞIR CEZAYI ALSIN

İki kardeşin öldürüldüğü cinayete ilişkin davanın ilk duruşması Çarşamba ağır ceza mahkemesinde görüldü. Hakkında kasten adam öldürmek suçundan iki kez müebbet hapis istenen tutuklu sanık İbrahim Ay, "Bana saldırdılar, kendimi korumak için arabadan tüfeği alıp rastgele ateş açtım. Amacım öldürmek değildi" dedi. Mahkemede dinlenen tanıklar ise darp olayının olmadığını, İbrahim Ay'ın pompalı tüfeği aracın içinden değil sakladığı yerden çıkardığını söylediler.

3 çocuk annesi Saliha Kılıç, iki oğlunu kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek, "Oğullarım muhtar seçimi tartışması ve sonrasında yaşanan tartışmalar nedeniyle köyün karanlık tarafına çağrıldı. Eşim de olay yerine sonradan gitmiş. Benim oğullarıma pusu kurdular. Benim ekmeğimi yedi evimde kaldılar ama benim oğullarımı acımasızca vurdular. Ana yüreğim dayanmıyor hakkımı helal etmiyorum hiçbirine. Çocuklarımın mezarına gittikçe acım daha da katlanıyor. Ben çocuklarıma bir daha asla sarılamayacağım ama o ne kadar ceza alırsa alsın yaşıyor olacak." dedi.