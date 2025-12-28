Çocukların güvenliği Meclis masasında

TBMM Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunmasına Yönelik Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Komisyon 3 aylık rutin süresinin ardından 1 aylık ek sürede çalışmalarına tamamlayarak 162 maddeden oluşan taslak raporunu tamamladı. Raporda öne çıkan öneriler içinde, Çocukları Koruma Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir birimin kurulması önerisi yer aldı. Ayrıca cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hükümlü olanlara yönelik takibin cezaevinden sonra da devam etmesi önerildi. Komisyonun raporda sunduğu 162 öneriden bazıları şöyle: Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde daimi bir "Çocuk Hakları Komisyonu" kurulmalıdır. Özel gereksinimi olan çocuklar, şiddet, istismar ve ihmal açısından daha fazla risk altında olduklarından, bu gruba yönelik farkındalık çalışmaları her engel türüne uygun olarak kapsamlı olmalı, öğretmen, veli ve uzmanlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlanmalıdır. Sosyal medya ve dijital platformlar, yapay zekâ destekli içerik denetimi, hızlı bildirim değerlendirme mekanizmaları ve çocuk haklarına dayalı tasarım ilkeleri gibi koruyucu sistemler hayata geçirmelidir.