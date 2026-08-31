Çocukların kavgası sonrası tabancayla diğer aileyi tehdit etti: Şüpheli şahıs yakalandı

Olay, dün öğle saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oyun oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Bunun üzerine çocuklardan birisinin yakını M.S.R., belindeki ruhsatsız tabancayı çekip diğer çocuğun ağabeyi ve annesine doğrulttu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, M.S.R.'nin tabancayı çıkardığı, bir süre sonra çocuk ile annesini ittiği görüldü.