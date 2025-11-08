Çocukların kavgasında dede öldü

Gaziosmanpaşa'da 13 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı, 60 yaşındaki dedesini de öldürdü. Tutuklanan çocuğun 9 suç kaydının olduğu öğrenildi. Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde, geçtiğimiz pazartesi günü iddiaya göre; A.M.'nin (16) dedesi Servet Macit, yolda torunuyla kavga eden arkadaşı Y.K.'yı (13) araya girip ayırdı. Olay yerinden ayrılan Y.K. kısa süre sonra tekrar dönüp ateş etmeye başladı. 60 yaşındaki Servet Macit yere yığıldı. Torunu A.M. de bacağından yaralandı. Dede Servet Macit hayatını kaybederken torunu A.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Macit memleketi Yalova'da toprağa verildi. 13 yaşındaki Y.K. tutuklandı.