Haberler Yaşam Haberleri Çocukların kavgasında dede öldü
Giriş Tarihi: 8.11.2025

Çocukların kavgasında dede öldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çocukların kavgasında dede öldü
Gaziosmanpaşa'da 13 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı, 60 yaşındaki dedesini de öldürdü. Tutuklanan çocuğun 9 suç kaydının olduğu öğrenildi. Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde, geçtiğimiz pazartesi günü iddiaya göre; A.M.'nin (16) dedesi Servet Macit, yolda torunuyla kavga eden arkadaşı Y.K.'yı (13) araya girip ayırdı. Olay yerinden ayrılan Y.K. kısa süre sonra tekrar dönüp ateş etmeye başladı. 60 yaşındaki Servet Macit yere yığıldı. Torunu A.M. de bacağından yaralandı. Dede Servet Macit hayatını kaybederken torunu A.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Macit memleketi Yalova'da toprağa verildi. 13 yaşındaki Y.K. tutuklandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocukların kavgasında dede öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz