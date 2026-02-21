Çocukların kişisel verilerine KVKK kalkanı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunmasına ilişkin resen inceleme başlatılmasına karar verdi. Kurul, çocukların "yüksek yararı" gözetilerek dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla, sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı konularının inceleneceğini duyurdu. KVKK'nın kamuoyu duyurusunda, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında re'sen inceleme başlatıldığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
bir yandan 15 yaş altı çocuklara sosyal medya düzenlemesini sınırlayan yasada sona gelirken KVKK da aldığı bu karar ile sosyal medyada çocukların verilerinin korunmasını amaçlıyor.