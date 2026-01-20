Çocukların kız kavgası kanlı bitti

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşanan olayda, tamamı 18 yaşından küçük iki grup çocuk arasında kız arkadaş meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine saldırırken yaşanan arbede sırasında suça sürüklenen çocuk D.Ç., yanında bulunan kesici aletle M.E.B.'yi yaraladı. Kavgayı kaydeden bir vatandaşın cep telefonu görüntülerinde, çocukların kontrolsüz şekilde kavga ettiği anlar yer aldı. Yaralanan çocuk M.E.B., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren D.Ç. ile kavgaya karışan M.U. ve Ö.F.D. adlı çocuklar yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 3 çocuktan D.Ç. ve Ö.F.D. mahkemece tutuklanırken M.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.