Çocukların Şaban abisinden hüzünlü veda

Giriş Tarihi: 19.02.2026

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yardım çalışmaları ile tanınan Şaban Bingöl, Hakkâri'de vatani görevini yaptığı sırada banyo yaparken ayağının kayması sonucu beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Bingöl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silvan ilçesinde vatandaşların, özellikle çocukların gönlünde taht kuran Bingöl, sosyal medya üzerinden hayırseverlerden topladığı yardımları köy köy dolaşıp çocuklara dağıtıyordu. Hayırsever insanlar ile yardıma muhtaç insanlar arasında bir köprü görevi görmek için çabalayan Bingöl'ün vefatı çocukları üzdü. Yardımlarla 100 binin üzerinde çocuğa ulaştı. Bingöl, memleketi Silvan'da toprağa verildi.

