Çocukların umuduna yelken açtı

Zonguldak Sanat Derneği Başkanı Fuat Kayabalı ve kızı avukat Devrim Nur Kayabalı, sanatın sadece estetik bir değer değil, aynı zamanda toplumsal bir yardımlaşma aracı olabileceğini gösteren bir proje için harekete geçti.Hobi olarak minyatür gemiler yapan Fuat Kayabalı, 2 yıl boyunca ürettiği 40'a yakın eserini, kızının teşvikiyle sergide toplayıp elde ettiği gelirlerin Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde annelerinin yanında, demir parmaklıklar ardında büyüyen çocuklara bağışlanmasına karar verildi. İstanbul'da Ataşehir Kültür Merkezi'nde 'Deniz Esintisi' adlı sergide 3 gün boyunca sanatseverle buluşacak olan maket gemilerin her biri için şekil, boyut ve çeşitli özelliklerine göre serginin küratörlüğünü de yapan Doç. Dr. Aslıhan Tunçay tarafından hikâye yazıldı.Sanatseverlerin ilgiyle karşıladığı minyatür gemiler, sanatı ve iyiliği yansıtmakla birlikte cezaevindeki miniklerin kalplerine de yelken açtı. Sanatçı Fuat Kayabalı, "Deniz Esintisi sergisi bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Tüm sanatseverleri, bu çocukların hayallerine katkıda bulunmak için sergimize destek olmaya davet ediyorum" dedi. Doç. Dr. Aslıhan Tunçay ise "Bu proje, çocuklarımızın hayatlarını dönüştürme gücüne tanıklık ediyor" dedi.