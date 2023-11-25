Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü"nde yine bir kadın katledildi. İstanbul Pendik Fatih Mahallesi'nde Yılmaz L. ile eşi İpek L. arasında tartışma çıktı. Yılmaz L., çocuklarının gözü önünde 4 çocuğunun annesi İpek L.'yi silahla başından vurdu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İpek L.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, gözaltına alınan Yılmaz L., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin 15 gün önce de tartıştıkları, komşuların şikayeti üzerine eve polis ekiplerinin geldiği belirtildi.