Çocuklarının yanında katledildi

İstanbul Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki çiftin arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olay, önceki gün saat 01.00 sıralarında İslambey Mahallesi Sokullu Mehmet Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki Filiz Şağbangül (32), eşi Kıyasettin Şağbangül (40) ile aralarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle 'Annemin evine gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Sığınma evine yerleşen kadın, ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek için evine döndü. Kıyasettin Şağbangül'ün, eşinin kadın sığınma evinde kaldığını öğrenmesi üzerine ikili arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken Kıyasettin Şağbangül, yaşları 12'den küçük 3 çocuğun da evde bulunduğu sırada eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Filiz Şağbangül, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından binadan çıkarak uzaklaşan şüphelinin kısa süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Çiftin, olayın yaşandığı adrese yaklaşık 2 gün önce taşındıkları belirtildi. Polis ekipleri evde bulunan üç çocuğu koruma altına alarak polis merkezine götürdü. Genç kadının cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan Kıyasettin Şağbangül'ün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ÇOCUKLAR FERYAT ETTİ

Mahalle sakinleri gece saatlerinde daireden önce tartışma, ardından bağrışma sesleri duyduklarını, daha sonra çocuklardan birinin balkona çıkarak yardım çığlığı attığını söyledi. Mahalle sakini Necati Aydın, şüphelinin karısını öldürdüğünü ve polise teslim olduğunu, polisin de üç çocuğu alıp götürdüğünü anlattı. Mehmet Aydın ise balkona çıktığında çocukların feryadını duyduğunu, koşup geldiğinde şüphelinin aşağıda olduğunu ve soğukkanlı şekilde ayrıldığını, eve girdiğinde kadının kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü, şüphelinin ev sahibini arayarak olayı yaptığını ve polis merkezine teslim olmaya gittiğini söylediğini ifade etti.