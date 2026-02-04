‘Çocuklarınızı severken sınırlarını gözetin’

SON dönemde özellikle sosyal medyada ebeveynlerin küçük yaştaki çocukları dudaktan öpme gibi yakın temas anları paylaşması, çocukların kişisel sınırlarını gündeme getirdi. Ailelerin "Benim çocuğum, bir şey olmaz" ifadesinin doğru olmadığını söyleyen Klinik Psikolog Fatmanur Pekacar, "Bir şeyin olup olmadığına ebeveyn karar verirse, çocuğun kendini koruma ve sınır koyma becerileri gelişmeyebilir" dedi. Pekacar, çocukların mahremiyet kavramını bedensel sınırlar üzerinden öğrendiğini belirterek "Yakın temas içeren davranışlar, çocuğun kime, ne zaman ve nasıl dokunulacağına dair ayrım yapmasını zorlaştırabilir" dedi. Pekacar, çocukluk döneminde sınırların netleşmemesinin, yetişkinlikte sınır koymakta zorlanmalarına yol açabileceğini belirtti. Çocukların rızasının olmadığı yaşlarda yapılan paylaşımların, özel hayatın korunması açısından risk oluşturabileceğine dikkat çeken Pekacar, "Çocuğu sevmek, onun sınırlarını ihlal etmek anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.