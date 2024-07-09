Çocukluk arkadaşı öldürdü

İstanbul Zeytinburnu'nda geçen yıl cezaevinden çıkan Mert Kutluer (25) çocukluk arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü. Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde elektronik tamiri yapan işyerinin sahibi Mert Kutluer, uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçlamasıyla girdiği cezaevinden geçen yıl tahliye oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mert Kutluer, geçtiğimiz gün işyerinin yanındaki market sahibiyle tartışmaya başladı. Market sahibinin arkadaşlarının da dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, market sahibi ve arkadaşları Kutluer'in sahibi olduğu elektrikçinin camına taş attı. Karşılık vermek için dükkândan çıkan Kutluer, tartıştığı kişilerden birinin açtığı ateş sonucu 3 yerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mert Kutluer öldü. Şüpheliler ise kaçtı.