Çok çalıştım, ağladım ama kazandım

Kocaeli'nde yaşayan ve Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan Ecem Baysuğ, judoya 10 yıl önce başladı. Samsun'da yaşarken babasının tekvandoya yazdıralım dediği dönemde hocasının herkesi spor salonunda toplamasıyla judo ile tanışan Ecem, gösterilen hareketleri çok sevince bu spora başlamaya karar verdi. Kısa sürede judoya adapte olan Ecem, kendisini daha güçlü yapabilmek için antrenmanlarını özellikle erkek sporcularla yaptı. Çok çalışan Ecem bunun meyvesini de kısa sürede aldı.Slovakya'nın Bratislava kentinde 4-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Ecem Baysuğ tarihi bir başarıya imza attı. 43 ülkeden 364 judokanın mücadele ettiği organizasyonda kadınlar -70 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Baysuğ, tüm rakiplerini geride bırakarak finalde İsviçreli April Lynn Fohouo'yu mağlup etti ve Gençler Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Judoyu çok sevdiğini belirten Ecem, duygularını SABAH'a anlattı.Ecem Baysuğ, "Çok enerjik bir çocuktum. Enerjimi atmam için bir spor istiyordum. O ara judoyu tercih ettim. Hem sporumu yapacak hem de enerjimi atacaktım. Ama başlayınca tam bana göre deyip judoyu çok sevdim. İlk başta zor geldi. Ağlayarak eve gittiğim zamanlar oldu. Hırsıma yenik düşüyordum. Ama pes etmedim. Antrenmanlarımı erkeklerle yapıyordum. Onlarla yaptıkça daha da güçlendim. Madalyalar geldikçe daha da heveslendim. 5 senedir Türkiye şampiyonu oluyorum. 2022 de Avrupa ikinciliğim var. Son olarak Slovakya'da Avrupa şampiyonu oldum. Aylarca süren sakatların ardından pes etmedim, inancımı kaybetmedim. Her düşüş beni yeniden ayağa kalkmayı öğretti. Hiçbir engel gerçekten isteyen bir yüreğin önünde duramaz. Çalışmanın meyvesini aldım. Önümüzde dünya şampiyonası ve olimpiyatlar var. Buralarda da en iyi dereceleri elde etmek istiyorum" dedi.