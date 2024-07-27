Çok şükür serinledik

Son günlerde yaşanan aşırı sıcak ve nemden bunalanlar 2 gündür etkili olan sağanak yağışlarla rahat bir nefes aldı. İstanbul'da cuma gününden bu yana her iki yakada yer yer şiddetini artıran sağanak yağışlar güneşte 42 dereceye varan sıcaklıkları 25'e kadar düşürdü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar duraklara sığınırken pek çok İstanbullu ise yağmur altında keyifli bir yürüyüşü tercih etti. Meteoroloji yetkilileri yeni haftada sıcaklıkların yeniden yükseleceğini ancak yağış geçişlerinin süreceğini bildirdi.Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı, daha sonra yağışlı sistemin ülkenin kuzeydoğu kesimlerine çekileceği belirtildi. Uzmanlar vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalar konusunda uyardı. İstanbul, İzmir ve Ankara'da yeni haftanın ilk yarısında yağış beklenmiyor.Uzmanlar ağustos başında eyyam-ı bahur sıcaklarının etkili olacağını söyleyerek "Yağmurlarla biraz serinledik ama yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günleri kapımızda" dedi. Batuhan ALTINBAŞ / SABAH