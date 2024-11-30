Çöken binanın enkazında kalan işçi kurtarılmaya çalışılıyor

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları yapılan 3 katlı binada yaşanan kısmi çökmede 2 işçi enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma ekiplerince enkaz altında kalan işçilerden biri kurtarılarak hastaneye kaldırılmış, yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde önceki gün kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın kısmen çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçiye henüz ulaşılamadı. Yaklaşık 19 saattir süren arama kurtarma çalışmaları kapsamında enkaz, iş makineleriyle kaldırılıyor.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede cadde trafiğe kapatılırken, enkaz altında kalan işçinin yerinin tespit edilebilmesi için zaman zaman dinleme cihazları ve arama kurtarma köpeği de kullanılıyor.