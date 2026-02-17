Çöken istinat duvarının müteahhidi gözaltında

Menemen ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde 14 Şubat'ta toprak kayması sonucu bir istinat duvarının çökmesiyle 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluşmuştu. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı olayda ortalık savaş alanına dönmüştü.

Giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltılmış, toplam 3 binadaki 151, kişi Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürülmüştü. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis, isnat duvarını yapan müteahhit B.Ş'yi gözaltına aldı. Olayın yaşandığı bölgede Menemen Belediyesi ekiplerinin toprağı kaldırmaya yönelik çalışması sürüyor. İstinat duvarının zarar verdiği evlerde yaşayanlar, dairelerindeki hasarı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Söz konusu görüntülerde iki ayrı dairedeki hasar yer aldı.