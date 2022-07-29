Haberler Yaşam Haberleri Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir? Masterchef Çökertme Kebabı tarifi
Giriş Tarihi: 29.7.2022 21:47 Son Güncelleme: 29.7.2022 21:47

Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir? Masterchef Çökertme Kebabı tarifi

Dana eti, yoğurt, patates kızartması, soğan, sarımsak ve yeşil biberin muhteşem karışımıyla olan Çökertme Kebabı tarifi ile merak ediliyor. MasterChef'in son bölümünün ardından televizyon izleyicilerinin araştırma konuları arasına girdi. Programı izleyenler, yarışmacıların hazırladığı tabakların ardından en lezzetli Çökertme Kebabı nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. İşte MasterChef Çökertme Kebabı tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir? Masterchef Çökertme Kebabı tarifi

MasterChef 29 Temmuz Cuma günü yayınlanan bölümünün ardından yeni bölümde yarışmacıların hazırladığı Çökertme Kebabı tarifi televizyon izleyicilerinin gündemine oturdu. Programda gördükleri Çökertme Kebabı'nı hazırlamak isteyenler MasterChef Çökertme Kebabı tarifi, malzemeleri ve püf noktası hakkında araştırma yapıyor. Peki Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR?

Gerekli malzemeler

400 gram biftek

Tuz

Kırmızı biber

Kekik

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sirke

2 adet orta boy patates

Patates kızarması için sıvı yağı

Domates sosu için gerekli malzemeler

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı domates rendesi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Son servis için

4 adet sivri biber

Sarımsaklı yoğurt

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ – HAZIRLANIŞI

Öncelikle et biftekleri ince bir jekilde doğrayın. Etler, jülyen biçiminde doğranacak.

Sarımsak ve soğanı doğrayıp bir kaba alın, üzerine yağı ve sirkeyi de koyduktan sonra etleri ilave edin ve karıştırın.

Üzerini streç film ile kapatın ve etleri marine olması için kenara alın.

Daha sonra zeytinyağını küçük bir tavaya alıp kızdırın, salçayı ilave ettikten sonra kokusu çıkıncaya dek kavurun.

Domates rendesini ilave ederek suyunu çekinceye kadar karıştırarak pişirin.

Tuzunu ilave edin karıştırın ve ocaktan alın.

Geçelim patateslere... Patatesleri ince ince kibrit çöpü şeklinde doğrayın. Bol yağda kızartmaya başlayın.

Büyük ve geniş bir tavaya etler için yağı ekleyin, kızdırın. Etleri ilave edip sotelemeye başlayın. Etler kendini çekmeye başlayınca baharatlarını da ilave edin, 2 dakika daha pişirin.

Servis tabağına ilk olarak kızarttığınız ince domatesleri alın, üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.

Domates sosunu ve sotelediğiniz etleri ilave ederek servis yapın, şimdiden afiyet olsun...

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Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir? Masterchef Çökertme Kebabı tarifi
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