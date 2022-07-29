Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir? Masterchef Çökertme Kebabı tarifi

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ – HAZIRLANIŞI

Öncelikle et biftekleri ince bir jekilde doğrayın. Etler, jülyen biçiminde doğranacak.

Sarımsak ve soğanı doğrayıp bir kaba alın, üzerine yağı ve sirkeyi de koyduktan sonra etleri ilave edin ve karıştırın.

Üzerini streç film ile kapatın ve etleri marine olması için kenara alın.

Daha sonra zeytinyağını küçük bir tavaya alıp kızdırın, salçayı ilave ettikten sonra kokusu çıkıncaya dek kavurun.

Domates rendesini ilave ederek suyunu çekinceye kadar karıştırarak pişirin.

Tuzunu ilave edin karıştırın ve ocaktan alın.

Geçelim patateslere... Patatesleri ince ince kibrit çöpü şeklinde doğrayın. Bol yağda kızartmaya başlayın.

Büyük ve geniş bir tavaya etler için yağı ekleyin, kızdırın. Etleri ilave edip sotelemeye başlayın. Etler kendini çekmeye başlayınca baharatlarını da ilave edin, 2 dakika daha pişirin.

Servis tabağına ilk olarak kızarttığınız ince domatesleri alın, üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.

Domates sosunu ve sotelediğiniz etleri ilave ederek servis yapın, şimdiden afiyet olsun...