Çöl sıcağı kavurdu

Türkiye, dün son yılların en sıcak gününü geçirdi. Sıcaklıktan bunalan vatandaşlar serinleyebilmek için park, havuz ve denize akın etti.Adana'da sıcaklık 44 dereceye ulaştı. Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği kentte, birçok kişi, çareyi parklardaki ağaçların gölgesine sığınmakta buldu. Kebapçılar, başlarından aşağıya su dökerek serinlemeye çalışırken, bir kebapçı sıcak asfaltta 10 dakikada yumurta pişirdi. Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen sulama kanallarında yüzdü.Şanlıurfa'da da sıcaklık 44 dereceye ulaştı. Meydanlar boş kalırken sıcak havadan etkilenen güvercinler süs havuzlarında serinledi.Hava sıcaklığının 42, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü Antalya'da, vatandaşlar ve turistler denize girerek serinlemeye çalıştı. Dışarıya çıkmak zorunda kalanlar ise güneşten korunmak için şemsiye kullandı. Sokak hayvanları ise gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.Muğla'da termometreler çıldırdı. Sıcaklık 47 dereceyi gördü. Bu sıcaklığın 80 yılın rekoru olduğu belirtildi.İzmir'de ise sıcaklık 43.2'ye ulaştı. Bu sıcaklığın 85 yıllık süreçteki en yüksek sıcaklık seviyesi olduğu kaydedidi.Bursa'da termometreler 42 dereceyi gösterirken, vatandaşlar ve çocuklar, su parkları ve ağaçlık alanlara akın etti.Sakarya'da da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu.dün sıcak hava nedeniyle meydanlar, parklar boş kaldı. Mevsim normallerinin üstüne çıkan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, saat 14.46 itibarıyla hava sıcaklığı Şile'de 43.2, Eyüpsultan'da 41, Pendik/Ömerli Barajı'nda 40.6, Sancaktepe'de 40, Tuzla'da 39.9 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 77'lere kadar çıktığı kentte sıcaklık daha fazla hissedildi.Mustafa BAKIRHAN - Yunus Emre KAVAK- Murat KARAMAN - Erdoğan ÖZTÜRK - Mehmet YILDIRIM / SABAH