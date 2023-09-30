Cole Sprouse, küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyeriyle birçok kişinin beğenisini kazanmış genç isimlerden biridir. Hem televizyon dizilerinde hem de filmlerde başarılı performanslar sergileyen Cole'un kariyerinde öne çıkan birçok yapım bulunuyor. Bu dizi ve filmler, oldukça popülarite kazanırken aynı zamanda genç oyuncunun yer aldığı diğer projeler merak ediliyor. Cole Sprouse filmleri ve tv dizileri, en beğenilen Cole Sprouse dizileri ve filmleri listesi televizyon dünyasının önemli konularından biri.
Moonshot
Riverdale
Five Feet Apart
Appletown'ın Kralları
Zack&Cody'nin Film Gibi Yaşamı
A Modern Twain Story
That's So Suite Life of Hannah Montana
Aldatan Yürek
Her Şey Futbol İçin
Süper Baba
Lisa Frankenstein
I Wish You All the Best
Five Feet Apart (2019): Cole Sprouse'un Haley Lu Richardson ile başrolünü paylaştığı bu romantik dram filmi, bir hastanede tedavi gören iki genç arasındaki duygusal bağı konu alır.
Moonshot (2022): Başrollerini Cole Sprouse ve Lana Condor'un paylaştığı film, bir barista ve üniversite öğrencisinin Mars'a giden uzay mekiğine binme macerasını konu ediniyor.
The Kings of Appletown (2008): Cole ve Dylan Sprouse'un başrollerini paylaştığı bu aile filmi, iki arkadaşın kasabalarında gizemli bir macera yaşamalarını anlatır.
Riverdale (2017): Cole Sprouse, bu popüler gençlik dramasında Jughead Jones karakterini canlandırır. Dizi, küçük bir kasabada gizemli olayları çözmeye çalışan gençleri konu alır.
Friends (2000): Cole Sprouse, genç yaşta "Friends" dizisinde Ross Geller'ın oğlu Ben'in rolünü oynamıştır. Bu, Sprouse kardeşlerin televizyon kariyerindeki erken başarılarındandır.