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Giriş Tarihi: 30.9.2023 11:31 Son Güncelleme: 30.9.2023 11:31

Cole Sprouse Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Cole Sprouse Dizileri ve Filmleri Listesi

Cole Sprouse, son zamanların dikkat çeken aktörlerinden biridir. İkiz kardeşi Dylan Sprouse ile tanınan oyuncu, aynı zamanda fotoğrafçıdır. İkiz kardeşler, çocukluklarında "The Suite Life of Zack & Cody" ile büyük bir çıkış yakalayarak televizyon sektöründe kariyerlerini yürütmüşlerdir. Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, genç kitle tarafından da oldukça seviliyor. Cole Sprouse filmleri ve tv dizileri, en beğenilen Cole Sprouse dizileri ve filmleri listesi konu bağlamında araştırılıyor.

Cole Sprouse Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Cole Sprouse Dizileri ve Filmleri Listesi

Cole Sprouse, küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyeriyle birçok kişinin beğenisini kazanmış genç isimlerden biridir. Hem televizyon dizilerinde hem de filmlerde başarılı performanslar sergileyen Cole'un kariyerinde öne çıkan birçok yapım bulunuyor. Bu dizi ve filmler, oldukça popülarite kazanırken aynı zamanda genç oyuncunun yer aldığı diğer projeler merak ediliyor. Cole Sprouse filmleri ve tv dizileri, en beğenilen Cole Sprouse dizileri ve filmleri listesi televizyon dünyasının önemli konularından biri.

Cole Sprouse Filmleri ve Tv Dizileri

  • Moonshot

  • Riverdale

  • Five Feet Apart

  • Appletown'ın Kralları

  • Zack&Cody'nin Film Gibi Yaşamı

  • A Modern Twain Story

  • That's So Suite Life of Hannah Montana

  • Aldatan Yürek

  • Her Şey Futbol İçin

  • Süper Baba

  • Lisa Frankenstein

  • I Wish You All the Best

En Beğenilen Cole Sprouse Dizileri ve Filmleri Listesi

  • Five Feet Apart (2019): Cole Sprouse'un Haley Lu Richardson ile başrolünü paylaştığı bu romantik dram filmi, bir hastanede tedavi gören iki genç arasındaki duygusal bağı konu alır.

  • Moonshot (2022): Başrollerini Cole Sprouse ve Lana Condor'un paylaştığı film, bir barista ve üniversite öğrencisinin Mars'a giden uzay mekiğine binme macerasını konu ediniyor.

  • The Kings of Appletown (2008): Cole ve Dylan Sprouse'un başrollerini paylaştığı bu aile filmi, iki arkadaşın kasabalarında gizemli bir macera yaşamalarını anlatır.

  • Riverdale (2017): Cole Sprouse, bu popüler gençlik dramasında Jughead Jones karakterini canlandırır. Dizi, küçük bir kasabada gizemli olayları çözmeye çalışan gençleri konu alır.

  • Friends (2000): Cole Sprouse, genç yaşta "Friends" dizisinde Ross Geller'ın oğlu Ben'in rolünü oynamıştır. Bu, Sprouse kardeşlerin televizyon kariyerindeki erken başarılarındandır.

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Cole Sprouse Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Cole Sprouse Dizileri ve Filmleri Listesi
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