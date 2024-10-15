Çölün ortasında umut koşusu

Güney Afrika'nın en zorlu çöllerinden biri olan Kalahari'de düzenlenen Augrabies Ekstrem Maratonu, bu yıl sadece bir yarış olmaktan öteye geçti. Türkiye'nin ilk kadın ultra maraton koşucusu Bakiye Duran, Kalyon Vakfı'nın desteğiyle 250 kilometrelik zorlu parkuru depremzede çocuklar için koştu. Bu anlamlı koşunun ardından Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, Bakiye Duran ile birlikte Adıyaman'ın Oluklu ve Ahmet Hoca köylerinde depremzede çocuklarla bir araya geldi.Ziyaret sırasında çocuklara, kırtasiye malzemeleri, montlar ve ayakkabılar da hediye edildi. Kalyon Holding olarak depremin ilk gününden beri bölgeye desteklerini esirgemediklerini belirten Reyhan Kalyoncu, "Ülkemizi yasa boğan bu felaketin üzerinden 20 ay geçti ancak acılar hâlâ çok taze. İlk günden beri hem Gaziantep İslahiye'deki Kalyon Konteyner Kent'e hem de diğer deprem bölgelerine yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Çocuklar bu felaketten en çok etkilenen kesim oldu. Onların yanında olmaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz" dedi. Kalyoncu şöyle devam etti: "Ne yazık ki bu felaketten yine en çok çocuklar etkilendi. Bu etki köylerimizde maalesef daha çok hissedildi. Bu yüzden ulvi bir amaç taşıyan bu koşuya gönülden destek olduk. Bu ziyaretlerle amacımız, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve onları mutlu etmek. Burada onların umutlarına ortak olduk. Yaralarını sarmak için yanlarındayız."Zorlu çöl maratonunu depremzede çocuklar için koşan Bakiye Duran şunları söyledi: Birçok kişi ne için koştuğumu sordu. Onlara Türkiye'de yaşanan depremin ardından çocukların eğitimine katkıda bulunmak için burada olduğumu söyledim. Bugün, 100 çocuğumuzun kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız. Çocukların umudu olmak istedim ve bu anlamlı buluşmada yer aldım.