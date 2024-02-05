ÇOMÜ’de 2. vurgun... Hastane’de kök hücre skandalı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşanan ikinci vurgun skandalı, kıkırdak ve eklem sorunları yaşayan birçok hastanın kök hücre kitlerinin üniversite hastanesinde piyasa değerinin çok üstünde satıldığını ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Hasta yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kök hücre kitinin satın alınması için doktorlar tarafından yönlendirilen medikal şirket yöneticilerini ve üniversite hastanesinde görevli iki doktoru teknik ve fiziki takibe aldı.

Hastaları aynı medikal şirketine yönlendirmişler

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler soruşturma kapsamında Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yener E. ve Doç Dr. Tolgahan K.'nin hastaları kök hücre kiti satın almaları için daha önce anlaştıkları Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde faaliyet gösteren İTS Global Medikal Şirketi'ne yönlendirdiklerini belirledi.

200 liradan alıp 100 bin liradan satmışlar

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 60'a yakın kök hücre uygulamasında kullanılan ve piyasa değeri 200 lira olan kitleri, 20 bin ila 100 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattıkları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yener E. ve Doç Dr. Tolgahan K. medikal firma sahibi Ö.Ç, firma çalışanları B.C.T. ve Y.C.İ. gözaltına alındı.

Her şeyi itiraf etti

Firma sahibi Ö.Ç, savcılıktaki ifadesinde, soruşturmaya konu kök hücre kitinin satışına, Doç. Dr. Tolhagan .K'nin kendisini yönlendirmesiyle başladığını iddia etti. Süreci tek tek anlatan Ö.Ç., yapılan her uygulamadan sonra alınan paranın dörtte üçünün anabilim dalı başkanı Hüseyin Yener E'ye, artan paranın ise T.K'ye kendisine ise sadece 6 bin lira kaldığını söyledi.

3'ü tutuklandı

Kök hücre uygulamasından elde edilen paraların, doktorların odalarında çanta ve poşet içinde elden teslim edildiğini aktaran Ö.Ç, kök hücre kitinin satışından elde edilen rakamların çok astronomik olduğunu belirterek, bu kitler için herhangi bir fatura ve makbuz kesmediklerine de ifadesinde yer verdi.

Savcılıktaki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç, B.C.T. ve Y.C.İ. dolandırıcılık ve "icbar suretiyle irtikap" suçuna yardımdan tutuklandı, Prof. Dr. H.Y.E ile Doç. Dr. T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.