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Giriş Tarihi: 23.2.2024 14:33 Son Güncelleme: 23.2.2024 14:35

ÇOMÜ’deki yolsuzluk soruşturmalarında 7 kişi açığa alındı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde art arda yaşanan yolsuzluk skandallarının ardından başlatılan soruşturmada 7 hastane personeli görevden alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği açıklandı.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
ÇOMÜ’deki yolsuzluk soruşturmalarında 7 kişi açığa alındı

Üniversitede ilk skandal, uzun bir süredir şiddetli karın arısı, mide bulantısı ve kilo kaybı şikayetleri yaşayan 65 yaşındaki İ.Ö.'nin tedavi için gittiği Gastroentroloji Uzmanı Doçent Doktor Şükrü T'nin kendisinden "bıçak parası" istediğini ileri sürerek emniyete başvurmasıyla ortaya çıkmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Doç. Dr. Şükrü T, tutuklanarak cezaevine gönderilirken hastanede ikinci bir yolsuzluk skandalı patlak verdi.

Kök hücre kitlerini 100 bin liradan satmışlar

Kök hücre tedavisi gören hastalara 200 liralık kitleri 100 bin liradan sattıkları iddia edilen Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yener E., aynı bölümde görevli Doç Dr. Tolgahan K. ve 3 şirket yöneticisi tutuklandı.

7 kişi açığa alındı

Yürütülen soruşturma kapsamında dün hastanede hareketli saatler yaşandı. Soruşturma kapsamında hastane başmüdürü S.Y, hastane müdürü Ö.H, müdür yardımcıları A.E.A, B.D, İ.D, L.Ç. ve R.B. görevden alındı.

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ÇOMÜ’deki yolsuzluk soruşturmalarında 7 kişi açığa alındı
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