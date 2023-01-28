Çöp evde yalnız bırakılan üç kardeş devlet koruması altına alındı

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

İstanbul'da anneleri tarafından bir ay önce evi terk eden ve babaları ise birkaç günde bir geldiği atıklarla dolu evde yalnız kaldıkları tespit edilen 3, 4 ve 7 yaşlarında üç kardeş olduğu tespit edildi. Sağlık sorunları olan 3, 4 ve 7 yaşlarındaki üç çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.