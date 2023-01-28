Çöp evde yalnız bırakılan üç kardeş devlet koruması altına alındı

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan 9 yaşındaki çocuğun hikayesi tüm Türkiye'yi derinden sarsarken benzer bir olay İstanbul'da yaşanmıştı. Eyüpsultan'da ihbar üzerine bir eve giden ekipler; anne ve babası tarafından terk edilmiş, en büyüğü 7 yaşında olan 3 çocukla çöplerin arasında karşılaştı.
Rami Mahallesi Havuzbaşı Sokak'taki bir evde 3 çocuğun, evdeki atıklar arasında yalnız kaldığı ihbarı üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde adrese gitti.
ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI
İstanbul'da anneleri tarafından bir ay önce evi terk eden ve babaları ise birkaç günde bir geldiği atıklarla dolu evde yalnız kaldıkları tespit edilen 3, 4 ve 7 yaşlarında üç kardeş olduğu tespit edildi. Sağlık sorunları olan 3, 4 ve 7 yaşlarındaki üç çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Ekiplerin kontrol ettiği evde üzerlerinde kıyafet olmayan 3, 4 ve 7 yaşlarında 3 erkek kardeş bulundu. Çocuklar, kıyafet giydirildikten sonra sağlık kontrolüne götürüldü.
Çocukların bir ay önce evi terk eden anne Merve ve kurye şirketinde çalışan babası Ahmet Sürer polis ekiplerince gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DEĞERLENDİRME BİTENE KADAR ÇOCUKLAR AİLEYE TESLİM EDİLMEYECEK
Anne ve babanın adli kontrol ile serbest kalmasına rağmen evde sağlıksız koşullarda yalnız bırakılan üç çocuk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Evleri Sitesine yerleştirildi. Bakanlık tarafından Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirilen çocukların ailelerine genel şartlar yerine getirilip değerlendirmeler ve sosyal koşullar oluşuncaya kadar ailelerine teslim edilmeyeceği kaydedildi.