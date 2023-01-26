Anne terk etti, baba ilgilenmedi! En büyüğü 7 yaşında 3 çocuk çöp evde tek başına

Ailenin 2 yıl kadar önce Hatay'dan İstanbul'a geldiği, 28 gün önce anne ve babanın anlaşmazlık yaşaması üzerine anne M.S'nin evi terk ettiği, bir dağıtım firmasında çalışan A.S'nin ise yoğun çalışma temposu nedeniyle çocuklarla ilgilenemediği iddia edildi.