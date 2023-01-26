Anne terk etti, baba ilgilenmedi! En büyüğü 7 yaşında 3 çocuk çöp evde tek başına

Eyüpsultan'da bir apartman dairesinden gelen sesler ve koku üzerine mahalle sakinleri ihbarda bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği ekipleri adrese gitti.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 3, 4 ve 7 yaşındaki kardeşler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Yapılan inceleme sonucunda çocukların annesi M.S. ve babası A.S. gözaltına alındı.
Savcılığın akıl ve mental sağlık tespiti istediği anne-baba, mahkemeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından "Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen çift, 'Adli Kontrol' şartıyla serbest kaldı.
Ailenin 2 yıl kadar önce Hatay'dan İstanbul'a geldiği, 28 gün önce anne ve babanın anlaşmazlık yaşaması üzerine anne M.S'nin evi terk ettiği, bir dağıtım firmasında çalışan A.S'nin ise yoğun çalışma temposu nedeniyle çocuklarla ilgilenemediği iddia edildi.
Mahalle sakinlerinden Oktay Kışla, çocukların evde tek başına kaldığını bilmediklerini ve babanın zaman zaman eve geldiğini gördüğünü söyledi.