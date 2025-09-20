Çöp evin sahipleri komşuları bezdirdi! 5 kez temizlendi, çözüm bulunamadı

İstanbul Beşiktaş'ta Ortaköy Mecidiye Mahallesi Cibinlik Sokak No:27 D:4'te belediye ekiplerinin 5'inci kez boşalttığı evden 1 ton çöp çıktı. Eğsabet Gezer ve kızı; plastik şişe, poşet ve atık malzemelerle dolu evi adeta çöplüğe çevirdi. Anne kızın komşuları da evlerini böcek bastığını söyleyerek Beşiktaş Belediyesi'ne şikâyette bulundu. 5'inci kez yapılan operasyonda evden poşet poşet çöp çıkarıldı. Yaklaşık 1 ton çöpün çıktığı evde yaşayan anne ve kızın bir şey yokmuş gibi "Su, sabun neye yarıyor?" demesi komşularını çileden çıkardı.

YAN DAİREYİ BÖCEKLER BASTI



Çöp evin hemen yan tarafındaki dairede oturan Melek A. isimli yaşlı kadın ise sağlık durumunun bozulduğunu, kalp rahatsızlığı olduğunu, kapının altından evi basan böceklerin hayatlarını zehir ettiğini söyledi. Yan evden gelip kapı aralığından giren böceklerin evin her tarafına yayıldığını söyleyen Melek A., böceğin kolunu ısırması nedeniyle hayati tehlike atlattığını belirtti. Eğsabet Gezer'in sürekli eve şişe, poşet, bez gibi çöpte bulduklarını eve taşıdığını belirten Melek A. , "Anne kız sokakta ne kadar çöp varsa eve taşıyor ve o leş gibi kokan ve sürekli kapı aralığından böceklerin evimizi bastığı bir ortamda yaşıyorlar. Komşular şikâyetçi olduğunda belediye gelip evdeki çöpleri boşaltıyor, hemen arkasından yine çöple dolduruyorlar. Çöp ve çöp sularının tamamen temizlenememesi binadaki dairelere büyük zarar veriyor. Benim ve alt daireleri komple ilaca dayanıklı böcekler bastı. İlaçla da ölmüyor, ısırdıkları yerden kan akıtıyorlar. Vampir gibi böcekler türedi. Buna köklü çözüm bulunamazsa komşuların durumu çok kötü olacak." dedi.