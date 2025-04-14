Çöp tartışması kanlı bitti

İstanbul Üsküdar'da geçtiğimiz gün saat 01.30 sıralarında 2 çocuk babası olan Kenan Hamarat ile komşusu arasında çöp atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hamarat, girdiği restoranda, kendisini takip ettiği öne sürülen Erol Karakuş tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kenan Hamarat, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan şüpheli Karakuş, bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Şüpheli Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.