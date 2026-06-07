COP31 Öncesi Kadın Liderliği ve Sıfır Atık Vurgusu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, İstanbul'da küresel bir katılımla gerçekleştirilen Zero Waste Forum kapsamında düzenlenen "Women Leading the Zero Waste Movement" (Sıfır Atık Hareketine Öncülük Eden Kadınlar) oturumunda "Keynote Speaker" (Ana Konuşmacı) olarak yer aldı.

"Road to Antalya: Zero Waste as Climate Action" (Antalya'ya Doğru: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık) temasıyla düzenlenen forumun en dikkat çeken oturumlarından birinde hitap eden Ercan; kadınların sıfır atık hareketindeki rolünün sadece "destekleyici" değil, doğrudan "liderlik ve kuruculuk" olduğunu vurguladı.

"SIFIR ATIK BİR VİCDAN VE MEDENİYET MESELESİDİR

Konuşmasında sıfır atığın teknik bir çevre politikasından çok daha fazlası olduğunu belirten Ercan, "Biz sıfır atığı; aileyi, toplumu, üretimi ve tüketimi bir bütün olarak ilgilendiren bir medeniyet ve vicdan meselesi olarak görüyoruz. Kadının olduğu her yerde bilinç, disiplin ve süreklilik vardır. Bu yüzden diyoruz ki; Sıfır Atık kadınla mümkündür" ifadelerini kullandı.

BM NEZDİNDE TAKDİR GÖREN ÇEVRE MODELİ

Türkiye'nin çevre vizyonuna değinen Ercan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan 'Yeşil Kalkınma' vizyonunun, Türkiye'nin bu alandaki siyasi zeminini güçlendirdiğini ifade etti. Ercan, Ayrıca, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi (First Lady of Türkiye, H.E. Emine Erdoğan) öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin, bugün BM nezdinde takdir gören küresel bir barış ve çevre modeline dönüştüğünün altını çizdi.

6 MİLYON ÜYE İLE SIFIR ATİK SEFERBERLİĞİ

AK Parti Kadın Kolları teşkilatının gücüne vurgu yapan Ercan, "6 milyondan fazla üyemizle dünyanın en büyük kadın siyasi örgütlerinden biriyiz. Bu büyük güçle, sıfır atık bilincini sadece salonlarda değil, bizzat sahada, mahallelerde ve evlerde bir kültüre dönüştürüyoruz. 81 ilde gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarıyla toplumsal bir farkındalık hareketi yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, kadın ikna olursa toplum ikna olur; kadın liderlik ederse dönüşüm kalıcı olur" dedi.

KADINLARIN LİDERLİĞİ HAYATİ ÖNEME SAHİP

2026 yılında Antalya'da düzenlenecek olan COP31 sürecine de değinen Ercan, Türkiye'nin sıfır atık tecrübesinin küresel iklim diplomasisine yön vereceğini belirtti. İklim krizinden en çok etkilenen kesim olan kadınların, aynı zamanda çözümün de anahtarı olduğunu ifade eden Ercan, kadınların karar alma mekanizmalarındaki liderliğinin hayati önem taşıdığını söyledi.

KADINLAR DÖNÜŞÜMÜ MÜMKÜN KILAR

Tuğba Ercan konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Kadınlar sadece dönüşüme eşlik etmez; dönüşümü mümkün kılar. Daha adil ve yaşanabilir bir geleceği, kadınların bilgisi, emeği ve liderliğiyle hep birlikte inşa edeceğiz."