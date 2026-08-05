COP31’in Türkiye’de olması insanlık için büyük şans

Yükseköğretim Kurulu
(YÖK
) tarafından 'COP31 Yolunda Bilim Diplomasisi: Akademi Lansmanı' programı Ankara'da düzenlendi. Programın amacı, ülkemizin dünya çapındaki dev iklim zirvesine (COP31) ev sahipliği sürecinde üniversitelerin bilimsel gücünü, projelerini ve insan kaynağını uluslararası iklim diplomasisine entegre etmek. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dış politikadaki duruşu, dünya adına da bir şanstır. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprüyü kurabilecek birikime sahiptir. Üniversitelerimizin COP31'e katkısını, Türkiye'nin uluslararası gücünü büyütecek bir istikbal yatırımı olarak değerlendiriyoruz" dedi.
YÖK Başkanı Erol Özvar
ise 208 üniversitenin tamamının sürece dahil edildiğini belirterek "Üniversite-sanayi işbirliklerini, girişimcilik çalışmalarını, uluslararası ortaklıkları ve akademik faaliyetleri sürece dahil ediyoruz" dedi.