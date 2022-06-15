Mahallenin çöpçüsü Apti ile zabıta amiri Şakir'in Hacer'e olan aşkını eğlenceli bir dille ele alan Çöpçüler Kralı filmi 15 Haziran Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarında yerini alacak. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı'nın yönetmen koltuğunda Zeki Ökten oturmaktadır. Film komedi türündedir. Peki, Çöpçüler Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU
Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.
ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI
Kemal Sunal - Apti Şakrak
Şener Şen - Zabıta Şakir
Ayşen Gruda - Hacer
İhsan Yüce - Hacer'in Babası
Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi
Türker Tekin - Kapıcı İsmail
İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen - Gazino Patronu
İhsan Bilsev - Patronun Adamı
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
Salih Sarıkaya - Kahveci
Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi
Nermin Özses - Hacer'in Annesi
Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini
Selim Naşit - Bakkal
Ferdi Akarnur -Tüp Kuyruğundaki Adam
Ali İnce - Hacer'in En Küçük Abisi
ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?
1977 yapımı Çöpçüler Kralı filmi çoğunlukla Beyoğlu'nda yer alan Cihangir semti ve çevresinde çekilmiştir. Bugün Şakir'in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak'ta yer alıyor. Ayrıca Kemal Sunal'ın canlandırdığı Apti karakterinin görev aldığı yer ise Cihangir parkıdır.