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Giriş Tarihi: 15.6.2022 15:47

Çöpçüler Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Çöpçüler Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Çöpçüler Kralı filmi 15 Haziran 2022 Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Yönetmenliğini Zeki Ökten’in üstlendiği film Yeşilçam’ın unutulmaz klasikleri arasında yerini alıyor. Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin başrolünde yer aldığı Çöpçüler Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Mahallenin çöpçüsü Apti ile zabıta amiri Şakir'in Hacer'e olan aşkını eğlenceli bir dille ele alan Çöpçüler Kralı filmi 15 Haziran Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarında yerini alacak. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı'nın yönetmen koltuğunda Zeki Ökten oturmaktadır. Film komedi türündedir. Peki, Çöpçüler Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in Babası

Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino Patronu

İhsan Bilsev - Patronun Adamı

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi

Nermin Özses - Hacer'in Annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini

Selim Naşit - Bakkal

Ferdi Akarnur -Tüp Kuyruğundaki Adam

Ali İnce - Hacer'in En Küçük Abisi

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

1977 yapımı Çöpçüler Kralı filmi çoğunlukla Beyoğlu'nda yer alan Cihangir semti ve çevresinde çekilmiştir. Bugün Şakir'in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak'ta yer alıyor. Ayrıca Kemal Sunal'ın canlandırdığı Apti karakterinin görev aldığı yer ise Cihangir parkıdır.

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Çöpçüler Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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