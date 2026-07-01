Çöpe atılan bebeğin sırrı çözülemedi! Cani annenin savunması kan dondurdu: Banyoda sakladıktan sonra poşete koyup…

"BEBEK ÖLÜNCE POŞETE KOYUP ÇÖPE ATTIM"



Tedavisinin ardından gözaltına alınan kadın, ilk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu, bir süre sonra öldüğünü fark ederek poşete koyup çöpe attığını söyledi. Savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti. Tutuklanan kadın hakkında 'yenidoğan çocuğu kasten öldürmek' suçundan Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık, avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı. Tanık olarak dinlenen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Ek Binası'nda görevli asistan doktor, sanığın kendisine evde doğum yaptığını söylediğini anlattığını, aşırı kan kaybı nedeniyle yoğun bakıma alındığını ifade etti. Doktor, bebeğin ölü mü yoksa canlı mı doğduğunu ise hatırlamadığını söyledi.