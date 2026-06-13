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Giriş Tarihi: 13.06.2026 23:53

Çöplükte yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp depolama alanında yeni doğduğu değerlendirilen bir erkek bebeğin cansız bedeni bulundu. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Çöplükte yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu
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Edinilen bilgilere göre, çöplük sahasında atık toplayan vatandaşlar tarafından fark edilen bebek için durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, bebeğin çöp depolama alanına nasıl bırakıldığını ve olayla bağlantısı bulunan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TEKİRDAĞ

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Çöplükte yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu
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