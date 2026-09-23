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Giriş Tarihi: 23.09.2026

Çorbalarımız yine zirvede

Çorbalarımız yine zirvede
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Farklı coğrafyalardaki gastronomi ürünleri hakkında bilgi sunan TasteAtlas adlı platformdaki "Dünyanın En İyi 100 Çorbası" listesinin yeni versiyonu açıklandı. Türkiye'den beyran, mercimek, domates ve kelle paça çorbası ilk 100'de yer aldı. Gaziantep'in beyranı ikinci sıraya yerleşti. Beyran, yörede yüzyıllardır şifa deposu olarak biliniyor. Kuzu etinin yaklaşık 12 saat kaynatılmasının ardından pirinç, sarımsak, limon ve pul biberle zenginleştirilerek hazırlanan Gaziantep'in tescilli lezzeti beyran, özellikle kış aylarında vücut direncini artıran şifa deposu olarak öne çıkıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Çorbalarımız yine zirvede
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