Çorlu’da kahreden kaza: 1 ölü, 1 yaralı!

Kaza, Çorlu- İstanbul kara yolu Seymen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Çorlu'ya mobilya montajı yapmak için gelen Tuğrul Özen'in kontrolünü yitirdiği 34 RL 9062 plakalı kapalı kasa minibüs, refüj bariyerine çarparak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.