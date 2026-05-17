Çorlu’da silahlı kavga ihbarına giden 2 polis şehit oldu

Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.

POLİS MEMURLARI ŞEHİT OLDU

Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisler kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olaya ilişkin paylaşımında "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır." ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda: Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakârlığı daima minnetle hatırlanacaktır. Devletimiz, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Şehitlerimizin makamları âli olsun.