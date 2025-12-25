Haberler Yaşam Haberleri Çorlu’da trafik kazası kameraya yansıdı: 9 yaşındaki çocuğun ayağının üstünden geçti!
Giriş Tarihi: 25.12.2025 10:44

Tekirdağ’da karşıdan karşıya geçmek üzereyken seyir halindeki arabanın tekerleği ayağının üzerinden geçen çocuk yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Korkutan kaza, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Bülent Ecevit Bulvarı yönüne seyreden M.S. idaresindeki hafif ticari aracın tekerleği, karşıdan karşıya geçmek için hareketlenen A.E.K. isimli çocuk yayanın ayağının üzerinden geçti.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası yaralanan kız çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

