Çoruh nehrinde erkek cesedi bulundu

Artvin'in Çoruh Nehri kıyısında dün akşam saatlerinde balık tutan 2 kişi suda ceset olduğunu fark ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Çoruh Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Botla nehre açılan ekipler erkek cesedini kıyıya çıkardı. Cenaze aracına koyulan ceset kimlik tespiti ve incelenmek üzere Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin, Artvin-Şavşat kara yolunun 35. kilometresinde, 23 Mayıs'ta, kamyonun Çoruh Nehri'ne düşmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal'a ait olabileceği bildirildi.