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Giriş Tarihi: 24.09.2026 15:41

Çorum merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

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Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 şüpheli gözaltında
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden araç satın almak veya aracını satmak isteyen bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen çalışmada, şüphelilerin araç almak isteyen kişilerden kapora adı altında para aldıkları, araçlarını satmak isteyen vatandaşları ise kendilerini noter olarak tanıtarak dolandırdıkları belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucunda şüphelilerin 55 ilde "nitelikli dolandırıcılık" olayına karıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Çorum merkezli olmak üzere Mersin, İzmir ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların noter görünümü verdikleri villada yapılan aramada sıramatik zili, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, cep telefonları, SIM kartlar ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#ÇORUM

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Çorum merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 şüpheli gözaltında
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