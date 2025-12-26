Çorum merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; internet sitelerine ilan veren araç sahipleriyle irtibata geçen şüphelilerin, araç bedellerinin bir kısmını güvenli ödeme sistemi ya da elden ödedikleri, kalan kısım için ise hileli şekilde senet düzenleyerek ödeme yapmadıkları belirlendi. Şüphelilerin, devrini aldıkları araçları kendi aralarında ya da üçüncü şahıslara devrederek bu yolla elde ettikleri gelirleri kendilerine ait şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.